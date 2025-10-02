阪神は2日、ハビー・ゲラ投手（30）が帰国したと発表した。来日2年目の今季は6試合の登板にとどまり、1敗1ホールド、防御率13・50。開幕から状態が上がらず、4月24日に今季2度目の出場選手登録を外れ、以後2軍調整が続いた。ゲラは球団を通じ「タイガースで過ごした時間は私にとって大きな財産。ファン、チームメイト、スタッフの支えに心から感謝している」とコメントした。