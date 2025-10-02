まふまふが7月23日に配信リリースした最新楽曲「死神様にお願い」が、10月16日より放送のMBS ドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』のオープニング主題歌に起用された。ふせでぃによるコミック『死ぬまでバズってろ！！』が、MBSドラマ特区枠で実写ドラマ化。乃木坂46卒業後、地上波ドラマ初出演となる与田祐希が主人公・浅野加菜子役を演じる。オープニング主題歌となった「死神様にお願い」は、まふまふらしい独特の世界観と繊細