【モデルプレス＝2025/10/02】ONE OK ROCKのボーカル・Takaが10月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。骨折の経過を報告した。【写真】ワンオクTaka、骨が「くっついた」レントゲン画像◆Taka、公演中に左足の小指を骨折8月31日に開催された日本ツアー「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025」の日産スタジアム公演にて左足の小指を骨折したことを自身のInstagramで報告していたTaka。骨折から約1ヶ月が経過しTakaは「くっつい