ぼる塾のあんりが９月２６日、鬼越トマホークのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、「ずっと言ってなかったことがある」として、驚きの家族構成を告白した。あんりは、ヤンキーバリバリの暴走族の父親とレディースの母親が両親だとテレビなどで告白しており、父の写真なども公開しているが、「ずっと言ってなかったことあって」と突然切り出すと「邪魔臭くて言ってなかったけど、実はそこはもう離婚していて」と言い出し、鬼越の２人