メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県本巣市で女性の遺体が見つかった事件で起訴された男女が、別の死体遺棄事件にも関与した疑いが強まり、再逮捕されました。 内縁関係にあったという岐阜市の立花浩二被告(55)と神原美希被告(35)。 2人は、8月に岐阜県本巣市の川岸で愛知県常滑市に住む女性(当時53歳)の遺体が見つかった事件で、すでに起訴されています。 その事件の捜査が進む中で、別の女性の遺体を遺棄した疑いが