相撲教習所を卒業した藤凌駕＝2日、両国国技館内の教習所大相撲の新弟子たちが通う相撲教習所の卒業式が2日、東京・両国国技館内の教習所で開かれ、九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）での新十両昇進を決めたばかりの藤凌駕（藤島部屋）らが出席した。幕下最下位格付け出しデビューから所要4場所で昇進した22歳のホープは「同期生のみんなに声をかけられて、すごくうれしく思った」と笑顔で話した。相撲教習所には半年