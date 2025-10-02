日本テレビ「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」の公式サイトが２日に更新され、奈良公園のシカについて放送した内容に誹謗中傷をともなう反響があることにコメントを出した。同番組は９月２９日に奈良公園のシカに対して外国人観光客が暴力行為をしているとの情報について特集。これは自民党総裁選に出馬している高市早苗前経済安全保障担当相が同２２日の所見発表演説で「奈良の鹿をですよ。足で蹴り上げる。とんでもない人がいます」