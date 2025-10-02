Snow Man・渡辺翔太が出演する「デンティス」（リベルタ）の新WEB CM「3人のデンティス」篇が、10月2日から公開された。【動画】渡辺翔太が3つの姿で降臨！デンティス 秋冬CM「3人のデンティス」篇2種“目覚めてすぐキスできる”恋するハミガキ「デンティス」のブランドアンバサダーとして2年目となる渡辺。今年の春夏CMでは、息を意識する距離感で語りかける渡辺の姿が話題となった。今回公開される新CMでは、今までの爽