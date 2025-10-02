阪神・村上頌樹投手（２７）が、シーズン最終戦となる２日のヤクルト戦（甲子園）に先発。リーグ単独トップとなる１３９奪三振をマークした。試合前時点で１３６奪三振とし、中日・高橋宏を２個差で追いかけていた右腕。初回は二死一塁から村上を空振り三振、２回も先頭・オスナを空振り三振に仕留め、高橋宏の１３８奪三振に並んだ。３回には一死から元同僚の青柳を打席に迎えると、カウント１―２から見逃し三振に切って取