JR大森駅で、エスカレーターに乗っていた男性が転倒して男女2人を巻き込み、あわせて3人がけがをしました。2日午後4時過ぎ、東京・大田区のJR大森駅で「上から人が落ちてきた」などと110番通報がありました。警視庁によりますと、大森駅北口の上りのエスカレーターで30代の男性が後ろに倒れ、後ろにいた男性（40代）と女性（30代）が巻き込まれたということです。3人はいずれも軽傷です。転倒した男性は酒に酔っていたということで