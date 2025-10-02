元日向坂46の佐々木久美が1日、自身のインスタグラムを更新し、大阪万博を訪れたことを報告。同じく一期生として活動した佐々木美玲、東村芽依の姿もあり、ファンから歓喜の声が寄せられている。【写真】大阪万博を満喫する佐々木久美、佐々木美玲、東村芽依投稿には「こんにちは〜万博だよ〜大屋根リングすごくすき」とつづられ、佐々木美玲、東村との3ショットも公開された。巨大な木造建築「大屋根リング」を背景に、3