岐阜県飛騨市で10月2日、クマに驚いて逃げようとした女性が転倒してケガをしました。飛騨市によりますと、2日正午すぎ、飛騨市神岡町館野町で、自宅近くでツキノワグマを目撃した40代の女性が塀をまたいで逃げようとした際、転倒して右手にケガをしました。現場は住宅街で、ほぼ同じ時間におよそ100メートル離れた場所でも成獣のクマが目撃されたということです。飛騨市では2日、合わせて4件クマの出没情報が寄せら