イベント発表会場で向かい合うゴジラとふじキュン♡＝９月２５日、藤沢市役所江の島にゴジラが襲来！？−。湘南・江の島周辺にさまざまな怪獣が現れるという回遊イベント「ゴジラＶＳ江の島−えのすい怪獣大決戦−」が４日から、藤沢・江の島一帯で始まる。藤沢市や市観光協会、江ノ島電鉄、湘南モノレール、新江ノ島水族館が連携しエリア全体で没入型の体験を演出する。秋の行楽シーズンに合わせた４５日間の日程で百万人