◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が４０本塁打＆１００打点を達成した。球団の生え抜きでは１９８５年の掛布雅之以来、４０年ぶりの快挙だ。まず初回の先制左犠飛で１００打点に到達。そして５回だ。１死二塁から昨季までの同僚・青柳の１４２キロ直球を振り抜き、右翼ポール際に運んだ。１２球団トップの４０号２ラン。聖地が大歓声に包まれた。