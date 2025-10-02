俳優の妻夫木聡が２日、都内で行われた主演映画「宝島」の舞台あいさつに出席した。原作は、真藤順丈氏が２０１９年に直木賞を受賞した同名小説。戦後の沖縄で、米軍基地から物資を奪い、住民らに分け与える若者たちの姿を描く。公開から約２週間がたち、妻夫木は「映画は公開されると子供が巣立っていくような気持ちになりますけど、この『宝島』という作品は手と手を取り合ってどこまでも歩いていきたい」と告白。「どこま