２月に第３子出産を発表した女優・武井咲の最新ショットが話題だ。２日までにインスタグラムで「ＥＳＰＡＣＩＯＮＡＧＯＹＡＣＡＳＴＬＥ開業セレモニーへ駆けつけました。名古屋城の借景・・・圧巻でした、、！」とつづって、名古屋城を背景に白シャツにデニム姿のショットをアップした。この投稿には「相変わらず美しすぎ」「目の保養ありがとう」「かっこいい綺麗可愛いの３Ｋ」「産後には見えない」「名古屋人の