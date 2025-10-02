メ～テレ（名古屋テレビ） カスタマーハラスメントの防止をめざす愛知県の条例が施行されました。 愛知県で1日施行されたのが「カスタマーハラスメント防止条例」。 顧客や患者からの暴言や理不尽な要求など、働き手に対する迷惑行為をなくそうと作られました。 「カスタマーハラスメントは行政的にも課題になっていましたし、社会全体で取り組んでいくために、何か取り組みをしたいということが