メ～テレ（名古屋テレビ） フードデリバリーサービス「出前館」で不正注文を繰り返し、購入代金の支払いを免れていたとして、名古屋市の38歳の男が逮捕・送検されました。 ハンバーグ弁当にうな重、そしてアイスまで…男は「出前館」でこれらを不正注文し、“タダ食い”をしていたとみられています。 詐欺などの疑いで2日朝に送検された名古屋市瑞穂区の無職、東本拓也容疑者(38)は、今年7