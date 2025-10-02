9月26日、株式会社大創産業がDAISOの公式キャラクター「だいぞう」を発表しました。「私たちは現在、グローバル展開しており、国内はもちろん海外のお客様にもより一層私たちのブランドに親しみを感じていただくことを目指しています」という同社グローバル広報課の後藤さんに「だいぞう」に関する話を伺いました。だいぞうは「国内外の従業員から公募し投票の結果決定いたしました」とのこと。だいぞうという名前はDAISOにちなん