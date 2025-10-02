◇セ・リーグヤクルト―阪神（2025年10月2日甲子園）ヤクルト・青柳晃洋投手（31）が、かつての本拠で手痛い洗礼を浴びた。移籍後、初の甲子園登板。いきなり近本に右翼への二塁打を浴びると、1死三塁で佐藤輝の特大左犠飛で先制を許した。3回は2死から佐藤輝の強烈な投手強襲安打などで2死一、二塁とし、前川には141キロ直球を右越えの1号3ランにされた。さらに5回には佐藤輝に40号2ランを浴びた。2023年9月13日