今、5年に一度の国勢調査が行わています。10月1日現在、日本に住む全ての人を対象とし、年齢や職業、住居に関することなど17項目を調査、日本の人口や世帯の実態を明らかにします。1回目の調査が行われたのは今から105年前の1920年、今回で22回目となります。（街の人）Q 国勢調査もうやりましたか「全然、分からないです。あまり興味がないというのもありますね」（街の人）「もう出しました」「ネットでもうした」「必要だと思い