ザボディショップが、ボディケアシリーズ「シュガーパンプキン」を2025年10月1日（水）より、全国のザボディショップ店舗および公式オンラインショップにて数量限定発売する。■秋限定の香り「シュガーパンプキン」は、甘く温かい焼きパンプキンに、キャラメリゼしたヘーゼルナッツ、メープルシロップ、アーモンドミルクをほのかにブレンドした秋らしい香り。リッチでクリーミーなテクスチャーが、ボディケアの時間を幸福感で満た