◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(2日、甲子園球場)阪神・佐藤輝明選手が5回、ライトスタンドに飛び込む豪快40号ソロを放ちました。「40号HR＆100打点」は球団生え抜きでは3人目の快挙となっています。初回にもあわやホームランかと思われるほどのレフト方向への大きな打球を放ち、犠牲フライを決めていた佐藤選手。これで100打点に到達していました。すると5回、1アウト2塁から打席に向かった佐藤選手が、初球のストレートをと