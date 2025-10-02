日暮れが早まり車と歩行者との事故が増える秋。ドライバーに交通安全を呼びかけようと「事故はごめん」を合言葉にあるものが配られました。新潟市中央区に設けられた街頭指導所。ドライバーに呼びかける合言葉は……〈新潟中央警察署徳永吉弘署長〉「これから事故が増えますので早めのライトで『事故はごめん』ということでひとつ気を付けて運転をお願いします」「事故はごめん」にかけて配られたのは……“そうめん