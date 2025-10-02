はじめに：脂肪肝＝MASLDは軽視できない肝臓病近年、健康診断で「脂肪肝」と言われる方が急増しています。従来はNAFLD（非アルコール性脂肪性肝疾患）と呼ばれていましたが、現在はより明確な診断概念としてMASLD（Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease：代謝異常関連脂肪性肝疾患）という名称が用いられています。MASLDは、糖尿病や肥満、高血圧、脂質異常などの代謝異常が関与する肝疾患であり、放置すれば