地元の企業や職業について知り、地元で働くことの魅力を伝えようと、きょう大蔵村の中学校で出張職場体験が行われました。 【写真を見る】働き手の地元定着を大蔵村の中学校で出張職場体験普段できない”お仕事体験”に興味津々（山形） 若い世代の働き手が減少している大蔵村では、中学生が地元企業などの仕事を体験することで生徒たちに地元の仕事の魅力を知ってもらう「Ｏｈ蔵ＪｏｂＴｒｉａｌ（おおくらじょぶとらい