◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（26）が、レギュラーシーズン最終戦となった2日のヤクルト戦でで40号本塁打＆100打点を達成した。5回1死二塁、青柳の初球ド真ん中を振り抜き、右翼ポール際へと突き刺した。初回1死三塁で先制犠飛を放ってシーズン100打点にも到達しており、計3打点で同102打点まで積み上げた。佐藤輝は3月28日、広島との開幕戦（マツダスタジアム）のシーズン