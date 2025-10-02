きょう１０月２日は芋煮会の日です。中山町の小学校では、給食にちょっと変わった芋煮が登場しました。 【写真を見る】10月2日は芋煮会の日芋煮会発祥の地で "一風変わった芋煮" が給食に登場！（山形・中山町） 芋煮会発祥の地と言われる中山町の小中学校では、毎年この時期に給食で芋煮を提供しています。 きょう給食に用意されたのは、中山町産の里芋と大きな棒だらが入った棒だら芋煮です。 棒だら芋煮は江戸時代、最上