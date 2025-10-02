兵庫県警察本部＝神戸市中央区兵庫県警は2日、東芝グループの「姫路東芝電子部品」（同県姫路市）から光センサー部品製造用の金型データを持ち出したとして、不正競争防止法違反（営業秘密開示など）の疑いで元社員浅田賢一容疑者（57）＝同市東今宿＝と、中国籍のコンサルティング会社社員滕春雨容疑者（47）＝同市東今宿＝ら計3人を逮捕した。県警によると、持ち出されたデータが中国にある精密機械メーカーに流出していたこ