「阪神−ヤクルト」（２日、甲子園球場）ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）が、２試合ぶりの２２号ソロをかっ飛ばした。これで通算２４６本目のアーチ。この夜の一戦を含め残り３試合で４発を放てば通算２５０号となり王（巨人）の２６歳２カ月を抜いて史上最年少記録となる。４点を追う四回に村上から右翼席にたたき込むと聖地が騒然となった。「打ったのはストレート。しっかり押し込むことができました。入ってくれてよ