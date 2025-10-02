妻夫木聡（44）が2日、東京・新宿バルト9で行われた主演映画「宝島」（大友啓史監督）東京キャラバンの壇上で号泣した。戦後の米軍統治下の沖縄を描いた映画を、この日まで全国30カ所を自ら回って届けていった思いを語る中で、沖縄戦で集団自決した親が子を手にかけたことに触れ「親が子を自ら手にかける…そういう現実が80年前まで起きていた。自分も子どもがいますし…ごめんなさい。そんな未来は、絶対に作りたくないですよね」