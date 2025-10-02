10月には主演映画『秒速5センチメートル』が公開となるSixTONES・松村北斗さん。今回は、北斗さんならどんなふうに秋を楽しむのか「北斗的“○○の秋」についてインタビューしました。ここでしか知れない北斗さんの頭の中をのぞいてみよう♡Talk about Autumn mood松村北斗的、秋の過ごし方読書の秋、食欲の秋、芸術の秋……。今だから楽しめることがたくさんある季節。そこで、北斗さんならどんなふうに秋を楽しむのか、北斗