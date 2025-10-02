【モデルプレス＝2025/10/02】乃木坂46の一ノ瀬美空が2日、公式ブログを更新。美しい脚が際立つ秋のコーディネートを公開した。【写真】乃木坂46一ノ瀬美空、ミニスカで美脚披露◆乃木坂46一ノ瀬美空、美脚際立つ秋コーデ披露一ノ瀬は「あっという間に10月。最近は過ごしやすい天気が続いていて嬉しいね」とコメントし、アーガイル柄のニットベストとグレーのプリーツスカートを合わせたコーディネートで美しい脚を際立たせた。投