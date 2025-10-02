浮気というのは体の関係があるかどうかだけでは判断できないものですよね。親密なやりとりをしていたり、気持ちが妻ではなく他の女性に向いていたらそれは浮気と受け取れられることもあるのではないでしょうか。この記事では、夫が職場の女性と親密すぎて浮気だと感じるという投稿を紹介します。恋愛感情はないと夫は言うものの、何の感情もない相手との距離感とは思えないほど親密だという2人。これは浮気と言えるのでしょうか。