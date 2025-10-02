チャイナエアライン傘下のLCC・タイガーエアが新たに熊本空港と台湾南部を結ぶ定期便を就航することがわかりました。台湾の台南市によりますと、定期便を就航するのはチャイナエアラインの傘下のLCC「タイガーエア」で、熊本空港と台湾南部の台南空港を結びます。2025年12月23日に就航し、火曜・金曜の週2便の運航を計画しているということです。熊本県は、「正式な決定の連絡は受けていない」としていますが実現すれ