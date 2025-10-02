充分以上の動力性能高速では若干忙しない2025年仕様として、アップデートを受けたトヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）。英国仕様の2.0Lエンジン・ハイブリッドは、システム総合で178psを発揮する。実は従来より20馬力弱パワーダウンしているが、駆動用モーターは112psで変わらない。【画像】ハッチバックの日本代表トヨタ・カローラ競合クラスのハッチバックと写真で比較全132枚CO2の排出量は106g/kmで、1.8Lハイブリ