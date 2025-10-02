10代の少女に裸の動画などを送らせた疑いで、男女3人が逮捕されました。児童ポルノ製造の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の世古凌也容疑者（31）と和歌山県の無職・小堀莉茉容疑者（21）、秋田市の自称保育士・渡邊南容疑者（26）です。3人は2024年9月、県内の10代の女子生徒に裸の動画や画像を撮らせてSNSで送らせた疑いが持たれています。別の事件で押収したスマートフォンから女子生徒の動画が見つかり、警察が捜査