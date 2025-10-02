タレントで放送作家の新野新さんが、死去していたことが2日、分かった。90歳。新野新さんの門弟一同として、発表された。新野さんは9月25日、大阪市内の病院で老衰のため永眠した。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。また、お別れの会は生前に行っており、予定はない。新野さんは1958年、早稲田大学卒業後、北野劇場の演出助手を経て創成期の民放テレビで放送作家として活躍。その後、タレントとしての活動に軸足を移し