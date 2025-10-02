モデルでタレントの滝沢カレン(33)が2日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。仕事復帰したことを報告した。デコレーションされたバルーンアートの写真を公開。「おかえり」とゴールドの文字を前に満面の笑みを浮かべ、「今日からお仕事戻らせていただきます」と仕事復帰を報告した。続く投稿では、鏡越しの自撮りを披露し、「楽しみいっぱい」とコメントした。滝沢は22年7月に一般男性との結婚を発表。今年2月に