ºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤µ¤ó¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎºÇ¹âÊö¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Î¡Ö24-25¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤ä¤µ¤ó¤ÎFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤äBrand New Me!¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤é¤ê¤ÈÄ¹¤¤¼êÂ­¤â¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤ä¤µ¤ó¤ÎÉð´ïÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤ä¤¬½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡£ßÏÞ¯¤ÊÅ¡Âð¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¡¼¥ë¤äÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæÄí¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤ËÃÆ¤±¡¢Ð¼°Å¤¤¼¼