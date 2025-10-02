日ごろの業務で培った電話応対の技術を競うコンクールが大分県大分市で開かれました。 このコンクールは企業などのサービス向上とトーク技術のレベルアップにつなげてもらおうと、日本電信電話ユーザ協会が毎年行っているものです。 電話応対の技術競うコンクール 2日行われた県大会には、8月に1次審査を通過した14人が参加しました。 参加者たちは、牛タンを販売する通販