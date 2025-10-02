私（ユウ、27歳）は先日第一子の娘（ラン）を出産しました。私の両親や親戚、友人たちからも出産祝いのメッセージとともにたくさんの贈り物をもらっています。しかし夫（ダイキ、29歳）の実家はお祝いの習慣がないのか、義母（マサミ、60代）から赤ちゃん用の肌着が送られてきただけ。義妹（チホ、大学院2年）と義弟（ダイキ、大学院1年）からは出産祝いの言葉すらありません。私は義家族に嫌悪感を抱きはじめています。私には学生