名古屋市緑区の高校で10月2日、生徒たちが「ながらスマホ」の危険を体験しました。市立緑高校では、生徒たちが目線カメラをつけて自転車に乗り、ながらスマホでは、進行方向をほとんど見ていないことを、映像を見ながら確認していました。高校1年生：「スマホとかに集中して前が見えないのに加えて、片手運転になってしまうので、バランスが取れなくて危ないなと実感しました」2026年4月からは自転車の交通違反に、いわゆ