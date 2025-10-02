大分空港の滑走路を使って2日、航空自衛隊が離着陸訓練を行いました。 この訓練に関して県には国から具体的な説明が無く県は「民間施設を使う意義の説明責任を果たしてほしい」とコメントしています。 大分空港の滑走路で航空自衛隊が離着陸訓練 2日午後の大分空港。 上空に現れたのは自衛隊の航空機です。 ◆TOS刀祢優月記者「午後2時前です。いま自衛隊の航空機が大分空港に着陸しましたそして2秒ほどでしょ