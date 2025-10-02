実りの秋です。山形県上山市の園児がきょう、ある作物の収穫に挑戦しました。 【写真を見る】園児が自分たちで育てた落花生の収穫に挑戦！ 茹でたての落花生のお味は？（山形・上山市） 「でかい。いっぱいとれた」 園児たちが収穫しているのは落花生です。 この収穫体験は、山形市に本社を置く菓子メーカー「でん六」が、体験型学習として毎年行っているものです。 今年５月に上山市の「子供の城保育園」の園児