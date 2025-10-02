県議会9月定例会は大雨による土砂崩れの復旧工事にかかる費用を盛り込んだ一般会計補正予算案などを可決し、2日、閉会しました。一方、県が計画する新たな総合体育館、スポーツ・コンベンションセンターの整備の見直しなどを求める陳情は常任委員会と同様、不採択となりました。2日、開かれた県議会9月定例会の最終本会議では一般会計に総額102億8000万円あまりを追加する補正予算案などが可決、承認、同意されま