＜日本女子オープン初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞今季初Vを狙う桑木志帆が5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、首位と2打差の5位と上々のスタートを切った。インから出て、10番パー4は2.5メートルを沈め、11番パー3はホールインワン寸前の会心ショットで連続バーディ。「いい感じで来ているので、普通に回ればいいところにいける手ごたえはある」という好感触をしっかりスコアに結び