スウェーデン発祥の家具大手「ＩＫＥＡ」が、中四国で初めて広島にオープンしました。 イオンモール広島府中３階にオープンしたＩＫＥＡ広島には雑貨や家具など約９００点の商品が並んでいます。 去年６月、イオンモール広島府中の１階で開催したポップアップストアで利用者の反響が大きかったことなどから常設店をオープンすることになったということです。 「ポップアップの時も楽しかっ