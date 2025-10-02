旧優生保護法の下、強制的に不妊手術を受けた女性が、初めて公の場で自らの体験を話しました。 【写真を見る】ランドセルを背負う幼少期、赤ちゃんを抱く20代の頃の写真 国会も10月1日から原因究明や再発防止に向けた検証を始める中、40年の沈黙を破った理由を追いました。 藤枝静香さん「ちょっとドキドキ。頑張ります」 熊本市に住む藤枝静香さん（63）です。これから語るのは、忘れたくても忘れられない過去です。 27歳の