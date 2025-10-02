水俣病が起きた地域に住む住民への健康調査について、環境省が10月上旬から予備的な調査に着手すると患者団体などに伝えました。1日に水俣市を訪れた環境省の担当者が、水俣病患者団体に住民の健康調査に着手する考えを明らかにしました。健康調査は被害者救済のための法律で実施が定められましたが、制定から16年経っても行われず、検討が続いてきました。 1日に環境省が明らかにした調査は、来年度からの本格実施に向け課題な